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Nişan Yüzüklerini Taktılar Ön Balayına Çıktılar

16 Mayıs, 2017 | 10:57

Nişan Yüzüklerini Taktılar Ön Balayına Çıktılar

Ünlü oyuncu Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi, nişan yüzüklerini takıp ön balayına çıktılar.

Geçtiğimiz hafta Sait Halim Paşa Yalısında evlilik yolunda ilk adımlarını atan oyuncu Gizem Karaca ve işletmeci Kemal Ekmekçi, yüzükleri takar takmaz Fransa’nın yolunu tuttu.

Eşsiz Fransa sahillerinin en özel balayı bölgelerinden olan Cap d’Ail’de romantik bir tatil yapan ikili, Fransa’daki hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cap d’Ail tatiliyle balayı provalarını yapan Gizem Karaca ve Kemal Ekmekçi’nin eylül ayındaki düğünlerinden sonra nerede balayı yapacakları ise şimdiden merak konusu oldu.

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Balayı, gizem karaca,

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