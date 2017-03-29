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Nurseli İdiz Gözaltına Alındı

29 Mart, 2017 | 11:48

Nurseli İdiz Gözaltına Alındı

Ünlü tiyatro sanatçısı Nurseli İdiz, İzmir’de gözaltına alındı.

Nurseli İdiz, İstanbul’da polise mukavemet iddiasıyla hakkında açılan dava ile ilgili İzmir’de gözaltına alındı. Havaalanında gözaltına alındıktan sonra SEGBİS sistemiyle ifade vermek için İzmir Adliyesine getirilen Nurseli İdiz, 27. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim önüne çıktı.

Mahkeme başkanı, Nurseli İdiz’in polise mukavemet suçundan değil, İstanbul Adli Tıp Kurumunda bulunan dosyada ifade vermesi için arandığını söyledi. Adli Tıpta ifade vermesi için kendisine bir hafta süre verilen İdiz, daha sonra serbest bırakıldı.

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Nurseli İdiz,

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