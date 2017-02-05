Nusret’ten Dubai’de Kuzu Şov
08 Şubat, 2017 | 11:21
Tuzlama hareketiyle dünyanın en çok konuşulan ismi olan Nusret’ten bu kez Dubai’de Kuzu Şov
Ünü dünyaya yayılan sosyete kasabı Nusret, son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay oldu.
Nusret Dubai’yi kasıp kavuruyor
Dubai’de özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nusret, şovlarına devam ediyor. Nusret son olarak kuyruk sokumuna bir demet gül soktuğu kuzuyla adeta şov yaptı.
Kuzuyu önce soslayan Nusret, ardından efsaneleşen tuz dökme hareketiyle tuzladığı kuzuyu, ateşe attı. Nusret, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.
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Dubai, Nusret,
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