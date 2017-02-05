Nusret’ten Dubai’de Kuzu Şov

08 Şubat, 2017 | 11:21

Tuzlama hareketiyle dünyanın en çok konuşulan ismi olan Nusret’ten bu kez Dubai’de Kuzu Şov

Ünü dünyaya yayılan sosyete kasabı Nusret, son olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile olay oldu.

Nusret Dubai’yi kasıp kavuruyor

Dubai’de özellikle turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Nusret, şovlarına devam ediyor. Nusret son olarak kuyruk sokumuna bir demet gül soktuğu kuzuyla adeta şov yaptı.

nusr_et (@nusr_et) tarafından paylaşılan bir video ( 5 Şub 2017, 05:33 PST )

Kuzuyu önce soslayan Nusret, ardından efsaneleşen tuz dökme hareketiyle tuzladığı kuzuyu, ateşe attı. Nusret, o anların videosunu Instagram hesabından paylaştı.