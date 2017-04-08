Önce Dominik Güneşi Sonra Survivor Adası

08 Nisan, 2017 | 12:40

Emina-Mustafa Sandal çifti çocuklarının isteğini kırmayarak Survivor için Dominik’e gitti.

Dünyanın en iyi balayı adalarından olan Dominik, Survivor yarışmasıyla adını iyice duyurdu ve Türk halkının tatil tercihleri arasına girdi. Muhteşem doğası ve eşsiz güzellikte deniziyle kendine hayran bırakan Dominik, son olarak Emina-Mustafa Sandal çiftini ağırladı.

Çocuklarının Survivor adasını görme isteğini kırmayan ikili, ailece Dominik tatiline çıktı. Emina Sandal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Dominik ‘te denizin ve güneşin tadını çıkardığı görüldü. Sanda, daha sonra oğullarının Survivor parkurunu izlerken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.