Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Önce İbiza’da Balayı Sonra İmza

12 Temmuz, 2017 | 13:15

Önce İbiza’da Balayı Sonra İmza

Yıldız futbolcu Dani Alves İbiza’daki balayının ardından PSG’ye imza atacak.

Dani Alves, İbiza’da gizlice evlendiği eşiyle birlikte İspanya Balayı Turları sırasında görüntülendi.  İspanya’da ünlü bir model olan Joana Sanz ile dünyaevine giren Brezilyalı yıldız, İbiza Adası ‘ndaki balayı tatiliyle sezonun yorgunluğunu atıyor.

Yaz aylarının en hareketli İspanyol adası olan İbiza’da denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, tekne turu yaparak evliliklerini kutladılar.

Balayı Sonrası İmza Atacak

Öte yandan İtalyan devi Juventus’tan ayrılarak Manchester City’e imza atması beklenen Dani Alves’in Fransız kulübü PSG ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü. Brezilyalı savunmacının balayı tatilinin ardından Fransa’ya giderek imza atması bekleniyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Balayı, Dani Alves, İbiza, İspanya,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Önce İbiza’da Balayı Sonra İmza

Önce İbiza’da Balayı Sonra İmza

Yıldız futbolcu Dani Alves İbiza'daki balayının ardından PSG'ye imza atacak.
Tac Mahal Hatırası

Tac Mahal Hatırası

Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim isimli televizyon şovunun çekimleri için gittiği Hindistan’da Tac Mahal’i ziyaret etti.
Zuhal Topal Ailesiyle Amerika Tatilinde

Zuhal Topal Ailesiyle Amerika Tatilinde

Başarılı sunucu Zuhal Topal, ailesiyle birlikte Amerika tatilinde.
Maldivler Dönüşü Uçakta Büyük Sürpriz

Maldivler Dönüşü Uçakta Büyük Sürpriz

Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, Maldivler dönüşü THY uçağında büyük bir sürprizle karşılaştılar.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.