Önce İbiza’da Balayı Sonra İmza

12 Temmuz, 2017 | 13:15

Yıldız futbolcu Dani Alves İbiza’daki balayının ardından PSG’ye imza atacak.

Dani Alves, İbiza’da gizlice evlendiği eşiyle birlikte İspanya Balayı Turları sırasında görüntülendi. İspanya’da ünlü bir model olan Joana Sanz ile dünyaevine giren Brezilyalı yıldız, İbiza Adası ‘ndaki balayı tatiliyle sezonun yorgunluğunu atıyor.

Yaz aylarının en hareketli İspanyol adası olan İbiza’da denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, tekne turu yaparak evliliklerini kutladılar.

Balayı Sonrası İmza Atacak

Öte yandan İtalyan devi Juventus’tan ayrılarak Manchester City’e imza atması beklenen Dani Alves’in Fransız kulübü PSG ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü. Brezilyalı savunmacının balayı tatilinin ardından Fransa’ya giderek imza atması bekleniyor.