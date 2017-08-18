Onlar, En Çok Kazanan Kadın Oyuncular

18 Ağustos, 2017 | 10:30

Yılın en çok kazanan kadın oyuncuları belli oldu.

Forbes dergisinin her yıl yayınladığı ‘En çok kazanan kadın oyuncular’ listesi açıklandı.

Listenin ilk ismi ise ‘La La Land’ filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscarı’nı alan Emma Stone oldu.

Hollywood’un aranılan isimlerinden biri olan 28 yaşındaki Stone, son 12 ayda kazandığı 26 milyon dolar ile Forbes dergisinin seçtiği ‘en çok kazanan kadın oyuncu’ oldu.

İkinci en çok kazanan kadın oyuncu ise 25.5 milyon dolarla Jennifer Aniston. Forbes, Aniston’un gelirinin büyük bir kısmını Emirates, Smartwater ve Aveeno reklamlarıyla kazandığını kaydetti.

Dior markasını yüzü Jennifer Lawrence da kazandığı 24 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

Listenin 4. sırasına Melissa McCarthy yerleşti. Mila Kunis 5. sırada yer alırken, Harry Potter film serisinde Hermione Granger karakterini canlandıran Emma Watson listenin 6. sırasına yerleşti.

Listenin 7. ismi ise Charlize Theron. Theron’u Amy Adams ,Cate Blanchett, Julia Roberts takip ediyor.