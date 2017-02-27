Oscar Ödül Töreninde Tarihi Skandal

27 Şubat, 2017 | 12:28

Oscar ödülleri bu yıl 89’uncu kez sahiplerini buldu. Geceye en iyi film dalında yapılan yanlış anons damga vurdu.

Oscar ödülleri, Hollywood’daki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Los Angeles kentindeki Oscar Ödülleri Töreni’ne tarihinde görülmemiş bir skandal yaşandı. Yanlış anons herkesi şok etti.

İşte Oscar Ödül Törenindeki Tarihi Skandalın Görüntüleri

“En İyi Film” ödülü için ilk önce “La La Land” anons edildi fakat daha sonra ödülün asıl sahibinin “Moonlight” olduğu açıklandı. Bu ilginç olay Oscar Ödülleri tarihine bir skandal olarak yazıldı.

Oscar Ödülü Kazananlar ise şu şekilde;

En İyi Film : Ay Işığı (Moon Light)

En İyi Kadın Oyuncu : Emma Stone

En İyi Erkek Oyuncu : Cassey Affleck

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu : Viola Davis

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu : Damien Chazelle

Yabancı Dilde En İyi Fİlm : Satıcı

En İyi Özgün Senaryo : Yaşamın Kıyısında

En İyi Film Müziği : Aşıklar Şehri ( La La Land)

En İyi Uyarlama Senaryo : Ay Işığı (Moon Light)

En İyi Animasyon Filmi : Zootropolis