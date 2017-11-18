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Otilia Bruma: Sinan Beni Aldatabilir

18 Kasım, 2017 | 15:07

Sinan Akçıl’ın sevgilisi Otilia Bruma “Erkeklerin kaçamak yapması ilişkiyi sağlamlaştırır.” diyerek Hülya Avşar’ın başlattığı tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’ın sevgilisi Otilia Bruma, verdiği röportajda “Sinan bir kere aldatsa affederim. Erkeklerin kaçamak yapması ilişkiyi sağlamlaştırır.”şeklinde açıklamalar yaptı.

Posta gazetesine röportaj veren Otilia Bruma, Sinan Akçıl ile olan ilişkisinden bahsetti. Otilia özel açıklamalarına”Cinsel ilişki olmazsa kendimi kadın hissedemem. Bu nedenle cinsel ilişki şart.” diyerek devam etti.

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Hülya Avşar, Otilia Bruma, Sinan Akçıl,

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