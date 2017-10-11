Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Özcan Deniz Paris’te Evlenecek!

11 Ekim, 2017 | 14:45

Özcan Deniz de yurtdışında evlenen ünlüler kervanına katılıyor.

Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle Paris‘te evlenecek.

Feyza Aktan hamile kaldığı için nikah işlemlerini hızlandıran Özcan Deniz, Paris’te dünyaevine girecek.

Özcan Deniz rol aldığı “İstanbullu Gelin” dizisinin çekimleri sırasında grip olmuştu. Oyuncunun virüsün kulak kristallerine yapıştığı için uçağa binmesinin sakıncalı olduğu öğrenildi. Doktorunun izin vermesini bekleyen Özcan Deniz Paris’e uçacak.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Evlilik, Feyza Aktan, İstanbullu Gelin, Özcan Deniz, Paris,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Paris Moda Haftası’nda Güzeller Geçidi

Paris Moda Haftası’nda Güzeller Geçidi

L’Oreal markasının, Paris Moda Haftası kapsamında Champs-Élysées’de (Şanzelize) düzenlediği defilede ümlü modeller yer aldı.
Sıla Hamile İddiası

Sıla Hamile İddiası

Ünlü popçu Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi.
Meltem Cumbul Neden Elini Sıkmadığını Anlattı

Meltem Cumbul Neden Elini Sıkmadığını Anlattı

Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.
Evlilik Yıldönümünü Venedik’te Kutladılar

Evlilik Yıldönümünü Venedik’te Kutladılar

İpek-Talat Abdik çifti, evlilikyıldönümleri için Venedik'e gitti.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.