Özcan Deniz Paris’te Evlenecek!
11 Ekim, 2017 | 14:45
Özcan Deniz de yurtdışında evlenen ünlüler kervanına katılıyor.
Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük sevgilisiyle Paris‘te evlenecek.
Feyza Aktan hamile kaldığı için nikah işlemlerini hızlandıran Özcan Deniz, Paris’te dünyaevine girecek.
Özcan Deniz rol aldığı “İstanbullu Gelin” dizisinin çekimleri sırasında grip olmuştu. Oyuncunun virüsün kulak kristallerine yapıştığı için uçağa binmesinin sakıncalı olduğu öğrenildi. Doktorunun izin vermesini bekleyen Özcan Deniz Paris’e uçacak.
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