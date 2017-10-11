Özcan Deniz Paris’te Evlenecek!

İpek-Talat Abdik çifti, evlilikyıldönümleri için Venedik'e gitti.

Meltem Cumbul, en iyi yönetmen ödülünü kazanan Semih Kaplanoğlu’nun elini sıkmadı.

Ünlü popçu Sıla'nın hamile olduğu iddia edildi.

Özcan Deniz rol aldığı “İstanbullu Gelin” dizisinin çekimleri sırasında grip olmuştu. Oyuncunun virüsün kulak kristallerine yapıştığı için uçağa binmesinin sakıncalı olduğu öğrenildi. Doktorunun izin vermesini bekleyen Özcan Deniz Paris’e uçacak.

Feyza Aktan hamile kaldığı için nikah işlemlerini hızlandıran Özcan Deniz, Paris’te dünyaevine girecek.

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