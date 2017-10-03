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Paris Moda Haftası’nda Güzeller Geçidi

03 Ekim, 2017 | 16:42

L’Oreal markasının, Paris Moda Haftası kapsamında Champs-Élysées’de (Şanzelize) düzenlediği defilede ümlü modeller yer aldı.

Fransa’nın başkenti Paris, birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. L’oreal Paris Moda Şovu’nda, ünlü mankenlerin yanı sıra Oscar ödüllü İngiliz oyuncu Helen Mirren (72), altı ay önce anne olan İngiliz şarkıcı Cheryl (34) ve Hollywood’un usta oyuncusu Jane Fonda (79) podyumda boy gösterdi.

Defileyi izlemeye gelenler arasında ise süpermodel Naomi Campbell, tasarımcı Olivier Rousteing ve oyuncu Jasmine Sanders yer aldı.

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Helen Mirren, Jane Fonda, Jasmine Sanders, Naomi Campbell, Olivier Rousteing, Paris Moda Haftası,

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