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Patroniçe Yunan Adaları Turunda

04 Temmuz, 2017 | 12:45

Demet Sabancı Çetindoğan Yunan Adaları

Ünlü iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan, Yunan Adaları Turunda

DEMSA Group’un patroniçesi Demet Sabancı Çetindoğan, yoğun iş temposuna ara verip Yunan Adaları Turu ‘na çıktı. Bodrum’dan teknesiyle mavi tur için yola çıkan Çetindoğan, Yunan Adaları ‘nı kapsayan uzunca bir tatil yapacak.

Yaz tatilini Yunan Adaları ‘nda geçirmesi beklenen Demet Sabancı Çetindoğan’ın Ege’nin meşhur koylarını gezerek stres atacak.

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Demet Sabancı, Yunan Adaları,

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