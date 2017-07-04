Patroniçe Yunan Adaları Turunda
04 Temmuz, 2017 | 12:45
Ünlü iş kadını Demet Sabancı Çetindoğan, Yunan Adaları Turunda
DEMSA Group’un patroniçesi Demet Sabancı Çetindoğan, yoğun iş temposuna ara verip Yunan Adaları Turu ‘na çıktı. Bodrum’dan teknesiyle mavi tur için yola çıkan Çetindoğan, Yunan Adaları ‘nı kapsayan uzunca bir tatil yapacak.
Yaz tatilini Yunan Adaları ‘nda geçirmesi beklenen Demet Sabancı Çetindoğan’ın Ege’nin meşhur koylarını gezerek stres atacak.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
Demet Sabancı, Yunan Adaları,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ