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Perrie Edwards Tribün Şovuyla FA Cup’a Damga Vurdu

25 Nisan, 2017 | 11:08

Perrie Edwards Tribün Şovuyla FA Cup’a Damga Vurdu

FA Cup’ta sevgilisinin maçını izlemek için tribündeki yerini alan şarkıcı Perrie Edwards, şovuyla maça damga vurdu.

İngiltere Premier Lig’in iki köklü futbol kulübü FA Cup mücadelesinde karşı karşıya geldi. Arsenal, yarı final mücadelesinde Manchester City’i 2-1 yenerek finale yükselmeyi başardı.

Perrie Edwards Tribün Şovuyla FA Cup’a Damga Vurdu

Arsenal’de top koşturan yıldız futbolcu Alex Oxlade Chamberlain sahada ter dökerken şarkıcı sevgilisi Perrie Edwards da tribünde boş durmadı.

Perrie Edwards Tribün Şovuyla FA Cup’a Damga Vurdu

Little Mix grubunun yıldızı Perrie Edwards, ABD turnesinden dönüp izlediği maçta bir an olsun yerinde duramadı. Aynı zamanda dansçılık da yapan Perrie Edwards, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte tribünde dans etmeye başladı.

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Arsenal, FA Cup, Perrie Edwards,

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