Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Perrie Edwards’ın Maldivler Özlemi

03 Nisan, 2017 | 10:23

Perrie Edwards Maldivler Özlemi

Little Mix grubu üyesi Perrie Edwards, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Maldivler özlemini dile getirdi.

İngiliz 4 kadından oluşan Little Mix grubunun üyelerinden Perrie Edwards, Hint okyanusunun tatil cenneti Maldivler’de çekilmiş bir fotoğrafının paylaştı. 23 yaşındaki şarkıcı, instagram’da perşembe günleri geçmiş dönemlere ait fotoğraf paylaşımlarının yapıldığı tbt akımına (throw back thursday) katıldı.

Little Mix grubu üyesi Perrie Edwards

Daha önceki Maldivler gezisinden bir kare paylaşan Perrie Edwards, fotoğrafa ‘beni geri götür’ notunu düşerek Maldivler özlemini dile getirdi. Instagram’da 5.9 milyon takipçisi bulunan genç şarkıcı, Maldivler pozuyla 300 bine yakın beğeni aldı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Maldivler, Perrie Edwards,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Halit Akçatepe Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güdük Necmi tiplemesiyle herkesin gönlünde taht kuran usta oyuncu Halit Akçatepe, son yolculuğuna uğurlandı.
Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Fazıl Say Avrupa Turnesinde

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine Nisan ayında da devam ediyor.
Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu

Yılın En Çok Kazanan Futbolcuları Belli Oldu. Ronaldo, Messi'ye fark attı.
Robocop Gerçek Oldu! Dubai Sokakları Robot Polislere Emanet

Robocop Gerçek Oldu! Dubai Sokakları Robot Polislere Emanet

ABD yapımı Robocop filmindeki robot polis hikayesi gerçek oldu. Dubai Sokakları artık robot polislere emanet.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.