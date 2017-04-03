Perrie Edwards’ın Maldivler Özlemi

03 Nisan, 2017 | 10:23

Little Mix grubu üyesi Perrie Edwards, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla Maldivler özlemini dile getirdi.

İngiliz 4 kadından oluşan Little Mix grubunun üyelerinden Perrie Edwards, Hint okyanusunun tatil cenneti Maldivler’de çekilmiş bir fotoğrafının paylaştı. 23 yaşındaki şarkıcı, instagram’da perşembe günleri geçmiş dönemlere ait fotoğraf paylaşımlarının yapıldığı tbt akımına (throw back thursday) katıldı.

Daha önceki Maldivler gezisinden bir kare paylaşan Perrie Edwards, fotoğrafa ‘beni geri götür’ notunu düşerek Maldivler özlemini dile getirdi. Instagram’da 5.9 milyon takipçisi bulunan genç şarkıcı, Maldivler pozuyla 300 bine yakın beğeni aldı.