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Phuket’ten Yeni Kitabı İçin Döndü

05 Ekim, 2017 | 16:39

Leyla Bilginel Phuket’ten yeni kitabı için döndü.

Üç yıl önce oğlu Kayra ile Phuket’e yerleşen Leyla Bilginel bir süre İstanbul’da olacak ve sonra yine Phuket Adası’na geri dönecek.

‘Sendeki Ben’ isimli kitabı için İstanbul’da olan Leyla Bilginel, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bilginer’e “Kitap satışlarından para kazana bildiniz mi?” sorusuna “Satışlar iyi gidiyor. Ama benim parayla pek işim olmaz” dedi.

Phuket için “Burada her mevsim yaz. Güzel bir ada. İnsanlar özgür ve mutlu.” diyen Leyla Bilginel’in Phuket’ten dönmeye hiç niyeti yok…

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Leyla Bilginel, Phuket, Phuket Adası, Yeni Kitabı,

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