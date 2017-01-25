25 Ocak, 2017 | 10:40

Formula 1’de sezonun sona ermesinin ardından pistlere veda eden Jenson Button Miami’de görüntülendi.

Ani bir kararla Formula 1 pistlerine veda eden McLaren Honda takımının Britanyalı pilotu Jenson Button, yeni yaşını kız arkadaşı Brittny Ward ile Miami’de kutladı. 2014 yılında eşinden boşanan Jenson Button, 25 yaşındaki model sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.

Daha önce Playboy dergisine de modellik yapan Brittny Ward ile Miami’de objektiflere takılan 37 yaşındaki Button, geçtiğimiz günlerde ani bir kararla kariyerine nokta koyduğunu açıklamıştı.