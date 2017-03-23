Poldi’den Muhteşem Veda

23 Mart, 2017 | 13:26

Lukas Podolski, Almanya formasını son kez giydi, müthiş bir jübileyle milli takım kariyerini noktaladı.

Dortmund’da Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmayla birlikte 130. kez milli olan Lukas Podolski, İngiltere karşısına kaptan olarak çıktı. 69. dakikada attığı golle de maçın skorunu belirledi.

Almanya Futbol Federasyonu, karşılaşma öncesi Lukas Podolski’ye günün anısına plaket verdi. Yerini 84. dakikada Sebastian Rudy’ye bırakan Lukas Podolski tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Almanya formasıyla 130 maçta 49 gol atan Lukas Podolski; Avrupa Şampiyonası’nda en çok gol atan 6 Alman oyuncudan biri olurken yine Avrupa Şampiyonası Finallerinde en çok maça çıkan 8 oyuncudan biri konumunda. Lukas, Almanya ile 7 büyük turnuvaya katıldı ve 2014’te Dünya Kupası’nı kaldırdı. Poldi, 2006 Dünya Kupası’nda da en iyi genç futbolcu ödülünü almıştı.