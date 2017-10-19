Prens William Neden Yüzük Takmıyor?

19 Ekim, 2017 | 15:40

Prens William ile Kate Middleton’ın peri masallarını andıran aşkları herkesi kıskandırırken, çiftten Prens William’ın alyans takmaması gündeme geldi.

Yaklaşık 8 yıllık birlikteliklerinden sonra 2011 yılında evlenen Prens William ve Kate Middleton’ın iki çocuğu bulunuyor. Üçüncü çocuğuna hamile olan Kate Middleton, büyük aşlarının sembolü olarak Prenses Diana’nın yüzüğünü takıyor.

Yüzüğünü parmağından hiç çıkarmayan Kate Middleton’ın aksine eşi Prens William yüzük kullanmıyor. Ünlü çifti adım adım takip edenlerin en çok meraklandığı konulardan biri de bu. Yani Prens’in neden alyans takmadığı.

Bu durum, bir kraliyet geleneği değil. Babası Prens Charles ve amcaları ile ailenin diğer üyeleri parmaklarında nikah yüzüğü taşıyor. Sebep elbette sadece yüzük ya da başka aksesuarlar kullanmamaktan hoşlanmaması.