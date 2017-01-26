Q7 Ezber Bozmaya Devam Ediyor

26 Ocak, 2017 | 10:40

Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma giyim tarzıyla ezber bozmaya devam ediyor.

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quresma, sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Eşi Maria ile İstinye Park’ta görülen Q7, bu kez kırmızılar içindeydi.

33 yaşında yaşındaki futbolcu ve eşi AVM’de dolaştıktan sonra yemek yedi. Kendine özgü giyim tarzıyla her zaman beğeni toplayan Quaresma, kırmızı kıyafetiyle yine çevredekilerin ilgi odağı odağı oldu.