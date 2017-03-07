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Rafet El Roman Moskova’da Konser Verdi

07 Mart, 2017 | 17:39

Rafet El Roman Moskova'da Konser Verdi

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, Rusya’nın başkenti Moskova’da Konser Verdi

Rafet El Roman, Moskova’nın ünlü konser salonlarından Vegas City Hall’de muhteşem bir konsere imza attı. 3 bin kişinin doldurduğu salonda sevilen şarkılarını söyleyen Rafet El Roman, konserini izlemeye gelenlerin sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Başarılı şarkıcı, Yaklaşık iki saat sahnede kalan ve geçmişten bugüne birbirinden güzel 30 şarkısını seslendirdi. Rus, Azeri ve Türk hayranlarına seslenen Rafet El Roman ‘a özellikle kadın hayranlarının ilgisi büyüktü.

Rafet El Roman Moskova Konseri

Konser Öncesi Nazım’ı Ziyaret Etti

Rafet El Roman, konser öncesinde büyük hayranı olduğu Nazım Hikmet’in kabrini ziyaret etti. Novodeviçi Mezarlığı’na giden sanatçı, usta yazarın mezarına kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

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Moskova, Rafet El Roman, Rusya,

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