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Ricky Martin Erkek Arkadaşıyla Meksika Sahillerinde

13 Aralık, 2016 | 10:35

Ünlü şarkıcı Ricky Martin bir süredir birlikte olduğu Jwan Yosef ile Meksika sahillerinde görüntülendi.

Ünlü şarkıcı Ricky Martin bir süredir birlikte olduğu Jwan Yosef ile Meksika sahillerinde görüntülendi.

Dünyanın en ateşli ve renkli sahillerine ev sahipliği yapan Meksika, büyüleyici doğası ve sunduğu imkanlarla ünlü isimlerin sıklıkla tercih ettiği tatil bölgelerinden. Porto Rikolu dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin ile moda tasarımcısı sevgilisi Jwan Yosef, Meksika tatilleri sırasında objektiflere takıldılar.

Ünlü şarkıcı Ricky Martin bir süredir birlikte olduğu Jwan Yosef ile Meksika sahillerinde görüntülendi.

Bembeyaz sahilde bir süre birlikte yürüyüş yapan ikili, daha sonra denizin ve güneşin tadını çıkardı. Martin ve Yosef’in Meksika tatilinde oldukları için bir hayli mutlu oldukları da dikkatlerden kaçmadı.

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Meksika, Ricky Martin,

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