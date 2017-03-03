Rihanna Harvard’dan Ödül Aldı
03 Mart, 2017 | 11:58
Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna, Harvard’dan Ödül Aldı/ Yılın Yardımseveri Riri
Rihanna, ABD’nin en prestiji yükseköğrenim kurumlarından Harvard Üniversitesi tarafından ‘Yılın En Yardımsever İnsanı’ seçildi.
Törende konuşan Rihanna, “Böylece sonunda Harvardlı oldum. Hayatım boyunca böyle bir şey söyleyebileceğimi tahmin etmiyordum ama gerçekten harika bir hismiş” dedi.
Vakıf Kurmuştu
29 yaşındaki Rihanna, dünyaya geldiği Barbados’taki Queen Elizabeth Hastanesi’nde onkoloji ve nükleer tıp için bir merkez ile Karayip ülkelerindeki öğrencilere burs yardımının yanı sıra dünyada genelinde sağlık, eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerinin geliştirilmesi için de vakıf kurmuştu.
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