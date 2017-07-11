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Rihanna Tarzı Sürüş

11 Temmuz, 2017 | 09:25

Rihanna Jet-ski

Barbadoslu güzel Rihanna’nın bacak bacak üzerine atarak jet-ski kullandığı fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu.

Şu sıralar adı Suudi milyarder Hassan Jameel ile aşk dedikodularına karışan Rihanna, 6 yıl önce çekilen fotoğrafıyla bile gündem yaratmayı başarıyor.

Ünlü şarkıcının 2011 yılında Barbados tatili sırasında çekilen ve bacak bacak üzerine atarak jet-ski kullandığı görülen fotoğraf karesi Twitter’da eğlence konusu oldu.

Rihanna’nın bir hayranı tarafından “Rihanna neden bacak bacak üzerine atarak jet-ski sürüyor?” notuyla paylaşılan kare kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce kez retweet edildi.

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