Rihanna Tarzı Sürüş
11 Temmuz, 2017 | 09:25
Barbadoslu güzel Rihanna’nın bacak bacak üzerine atarak jet-ski kullandığı fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu.
Şu sıralar adı Suudi milyarder Hassan Jameel ile aşk dedikodularına karışan Rihanna, 6 yıl önce çekilen fotoğrafıyla bile gündem yaratmayı başarıyor.
Ünlü şarkıcının 2011 yılında Barbados tatili sırasında çekilen ve bacak bacak üzerine atarak jet-ski kullandığı görülen fotoğraf karesi Twitter’da eğlence konusu oldu.
Rihanna’nın bir hayranı tarafından “Rihanna neden bacak bacak üzerine atarak jet-ski sürüyor?” notuyla paylaşılan kare kısa sürede büyük ilgi gördü ve binlerce kez retweet edildi.
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