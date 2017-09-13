Rihanna Yine Göz Alıcı

13 Eylül, 2017 | 15:08

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, son zamanlarda kilolarıyla gündemde olsa da seksi şarkıcının seçtiği kıyafetler de çok konuşuluyor.

Rihanna önceki gün ‘Fenty x Puma’nın 2012 ilkbahar/yaz koleksiyon tanıtımından sonra düzenlenen after party’ye katıldı.

Gecede pembe eşofman ve mavi sporcu sutyeni giyen şarkıcı, gece karanlığında göz aldı.

Rihanna daha önce de sütyensiz giydiği sarı kıyafetiyle çok konuşulmuştu.