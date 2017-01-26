Rio Ferdinand Gönlünü O Güzele Kaptırdı

26 Ocak, 2017 | 13:22

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, gönlünü TV yıldızı Kate Wright’a kaptırdı.

Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile büyük başarılar elde etmiş Rio Ferdinand, aşık oldu. 38 yaşındaki eski Manchester United kaptanının bir süredir reality şov yıldızı Kate Wright ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

2015 yılında göğüs kanseri ile savaşan eşi Rebecca Ellison’u kaybeden eski İngiliz futbolcu, eşini kaybetmenin acısını biraz olsun dindirmek istiyor. 25 yaşındaki Kate ile olan ilişkisini biraz ağırdan alan Rio Ferdinand, bunun sebebi olarak ise 3 çocuğu olmasına ve önceliğinin onlar olmasına bağlıyor.