Robocop Gerçek Oldu! Dubai Sokakları Robot Polislere Emanet

27 Mart, 2017 | 11:39

ABD yapımı Robocop filmindeki robot polis hikayesi gerçek oldu. Dubai Sokakları artık robot polislere emanet.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin dünyaca ünlü kenti Dubai, Mayıs ayından itibaren robot polislerle korunacak. 1987 yılında ABD yapımı Robocop filmiyle hayatımıza giren robot polis projesi gerçek oldu.

Dünyanın en yüksek binası Burç Halife’nin bulunduğu, eşine zor rastlanır manzaralara sahip, çöl ile denizi birleştiren muhteşem şehir Dubai, güvenlik konusunda da dünya markası olmak istiyor.

Birçok turistin olduğu gibi magazin dünyasının ünlü isimlerinin tatil tercihleri arasında yer alan Dubai, robot polislerce korunmaya başlayacak. İlk olarak mayıs ayında yüz tanıma teknolojisine sahip robot bir polis, kent polisine katılacak.

Farklı Dilleri Konuşabiliyor

Farklı dilleri konuşabilen ve 20 metre uzaktan yüzleri algılama yeteneğine sahip robot polis, üzerindeki ekran sayesinde halka suçları ihbar etme olanağı da sağlayacak.

Dubaili yetkiler, 2025 yılına kadar şehrin dünyanın en güvenli 5 kenti arasına girmesi için çalışıyor. Öte yandan hedefler arasında 2030 yılına kadar robot polis gücünün toplam polis gücünün yüzde 25’ini oluşturması da var.