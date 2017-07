Rock Müzik Efsanesi Nick Cave’in Albümü Çizgi Hikaye Oldu

13 Temmuz, 2017 | 13:26

Rock müzik efsanesi Nick Cave’in albümü ve dünya turnesine kadar uzanan süreci Sadi Güran’ın çizimiyle çizgi hikaye olarak yayınlandı.

Dünyaca ünlü Avustralyalı müzisyen Nick Cave’in hazırlıklarına başladığı dönemde oğlu Arthur’u kaybetmesiyle trajik bir hikayeye dönüşen Skeleton Tree albümü, 9 Eylül 2016’da yayınlandı. Müzik tarihine adını kazıyan Nick Cave and The Seeds ekibinin 16. albümü olan Skeleton Tree, dinleyiciye yansıttığı duygusal yoğunlukla tüm dünyada büyük beğeni topladı.

Andrew Dominik’ten belgesel: One More Time With Feeling

Nick Cave’in senaristliğini yaptığı filmlerin yönetmenliğini üstlenen Yeni Zelandalı sinemacı Andrew Dominik, Skeleton Tree albümüne özel olarak albümün perde arkasını konu alan ‘One More Time With Feeling’ belgeselini çekti.

Cave’in oğlunu kaybettiği dönemde yaşadığı travmatik dönemi yansıtan belgesel, albüm yayınlamadan önce dünyanın farklı şehirlerinde gösterime girdi.

Stüdyo görüntülerinden oluşan klipler yayınlandı

Nick Cave, radyolarda şarkıları çalmadığı için video klip çekmeyi zorunlu bulduğundan Andrew Drew ve ekibi Skeleton Tree albümünden Girl In Amber, Magneto ve I Need You şarkılarının kayıtları sırasında yaptığı çekimlerden bir video klip yayınladı.

Çocuk öykülerinden oluşan kitapta Cave de var

Waxploitation’ın kurucusu Jeff Antebi, son dönemin en ilginç çalışmalarından biri olan, 30 müzisyenin yer aldığı “Yetişkinler İçin Çocuk Masalları” isimli bir öykü çalışmasına imza attı. Aralarında Nick Cave ile birlikte Tom Waits, Justin Vernon, Alec Empire, MicaLevi, Gary Numan ve daha birçok müzisyenin bulunduğu Stories For Ways and Means, 2016 yılının Aralık ayında sınırlı sayıda satışa sunuldu.

Albüm sonrası turne

Skeleton Tree albümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra Nick Cave and The Bad Seeds ekibi Ocak ayında albüm turnelerine başladı. İlk olarak Cave’in kendi ülkesi Avustralya’da sahne alan grup Yeni Zelanda ile yolculuğuna devam etti.

Geçtiğimiz günlerde Amerika konserini tamamlayan ekip, Eylül ayında İngiltere, Fransa, Hollanda, Avusturya ve Sırbistan gibi birçok ülkede sahne alacak. Ekip son konserini 16 Kasım’da Atina’da verecek.

War Machine müziklerini Nick Cave ve Warren Ellis hazırladı

Nick Cave, kariyerinin önemli bir bölümünde birlikte çalıştığı dostu Warren Ellis ile başrollerinde Brad Pitt, Ben Kingsley ve Tilda Swinton gibi usta oyuncuları barındıran 2017 yapımı Netflix filmi War Machine’inin müziklerini hazırladı.

30 yılın özeti Lovely Creatures’ta

Nick Cave ve Mick Harvey 1984-2014 yılları arasında yayınlanan albümlerinde yer alan The Mercy Seat, In The Ghetto, Papa Won’t Leave You, Henry, Red, Right Hand ve Up Jumped The Devil gibi klasiklerinden 45 parça seçerek Lovely Creatures: The Best Of Nick Cave and The Bad Seeds albümünü 5 Mayıs 2016 tarihinde bir seçki olarak yayınladı.

Ekranlara Stephen Colbert’la döndü

Yaşanan trajik dönemde sahnelerden olduğu gibi medyadan da uzak kalan Nick Cave and The Bad Seeds ekibi, ABD turnesi kapsamında ziyaret ettikleri New York’ta The Late Show with Stephen Colbert programı ile televizyonlara geri döndü. Ekip, programda Skeleton Tree şarkılarından Rings of Saturn’ü seslendirdi.