Ronaldinho İstanbul’da!
06 Şubat, 2017 | 11:23
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Brezilyalı futbolcu Ronaldinho’nun buradaki ilk durağı Nusret oldu.
Brezilya’nın efsane ismi Ronaldinho, İspanya’dan Türkiye’ye geldi.
İlk Durağı Nusret oldu
Ronaldinho, kendine has tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe’nin mekanında akşam yemeği yedi.
Ronaldinho Okul Açacak
36 yaşındaki Brezilya efsanesi, Türkiye’ye gelme nedeninin okul açmak olduğunu söyledi. Ronaldinho, Japonya’da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy’de açacak.
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Nusret, Ronaldinho,
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