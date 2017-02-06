Ronaldinho İstanbul’da!

Ünlü şarkıcı Yaşar İpek, tatil için gittiği Tayland'da cami yaptırıyor.

Lady Gaga, NFL'in final müsabakası Super Bowl'da fırtına gibi esti.

36 yaşındaki Brezilya efsanesi, Türkiye’ye gelme nedeninin okul açmak olduğunu söyledi. Ronaldinho, Japonya’da açtığı R10 spor okulunun ikinci şubesini Hadımköy’de açacak.

Ronaldinho, kendine has tuzlama hareketiyle fenomen haline gelen işletmeci Nusret Gökçe’nin mekanında akşam yemeği yedi.

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