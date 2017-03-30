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Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düştü

30 Mart, 2017 | 10:26

Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düştü

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ‘ya ait heykel sosyal medyanın diline düştü.

İspanyol devi Real Madrid için ter döken Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ‘nun adı, doğum yeri olan Madeira adasındaki havalimanına verildi. Aynı zamanda havalimanına konulan Ronaldo heykeli ise sosyal medyada günün konusu oldu.

Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ronaldo ‘nun adını havalimanına verdiler, heykelini benzetemediler

Ronaldo ‘ya pek benzediği söylenemeyecek heykel hakkında facebook, twitter ve instagram gibi sosyal mecralarda binlerce paylaşım yapıldı. Kısa sürede bir çok kullanıcının diline düşen Ronaldo heykeli için özellikle twitter’dan binlerce mesaj yazıldı. Heykel, “Ronaldo’nun adını havalimanına verdiler, heykelini benzetemediler” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Ronaldo Heykeli Sosyal Medyanın Diline Düştü

Ronaldo: Çok mutlu ve gururluyum

İsim değiştirme törenine annesi, oğlu ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile katılan Ronaldo, “Köklerimle, memleketimle ne kadar gurur duyduğumu biliyorsunuz. Çok mutlu ve gururluyum. Bugünden itibaren üzerimde daha fazla sorumluluk olduğunu biliyorum. Özellikle Madeira olmak üzere Portekiz’e saygı göstermek için tüm tutku ve fedakarlık ruhuyla elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Bu topraklardan geldiğim için gururluyum. Benim için çok özel bir gün dedi.

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Real Madrid, Ronaldo,

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