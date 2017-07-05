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Ronaldo İkiz Bebekleriyle Tatilde

05 Temmuz, 2017 | 11:04

Cristiano Ronaldo Tatilde

Cristiano Ronaldo, taşıyıcı anneden dünyaya gelen ikiz bebekleriyle tatilde.

Real Madrid formasını terleten Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde kucağına aldığı ikiz bebekleri ve yedi yaşındaki oğlu Cristiano Jr. ile tatile çıktı.

32 yaşındaki Portekizli yıldız, üç çocuğuyla birlikte çekilen fotoğrafını Instagram’dan paylaştı.

Golcü futbolcu, biri kız biri erkek olan ikiz bebeklerine Eva ve Mateo ismini vermişti.

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Cristiano Ronaldo, Real Madrid,

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