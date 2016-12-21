Ronaldo İle Ablasının Arasını Açan Flaş İddia

21 Aralık, 2016 | 10:01

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Ronaldo ile ablasının arasına açan flaş bir seks iddiası ortaya atıldı.

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve ablası Katia Aveiro’nun adı seks haberlerine karıştı. Bild gazetesinin haberine göre, Katia Aveiro ve eski sevgilisi poker oyuncusu Claudio Coelho, Ronaldo’nun Porto’daki evinde yıldız futbolcunun yatağında Ronaldo tarafından basıldı.

Cristiano Ronaldo’nun bu durum karşısında oldukça sinirlendiği ve ablası ile ilişkisini kestiği iddia edildi. Katia Aveiro ise bu iddiaların asılsız olduğunu kişisel blogundan duyurdu.

Ronaldo’nun yatağında cinsel ilişkiye girdik

Öte yandan olayın kahramanlarından Claudio Coelho, Portekiz televizyonunda katıldığı bir programda Katia ile birliktelikleri sırasında Ronaldo’nun yatağında cinsel ilişkiye girdiklerini söyledi. Claudio Coelho, Ronaldo’nun 39 yaşındaki ablasına çok kızdığını ve öfkeden deliye döndüğünü ifade etti.