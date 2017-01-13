13 Ocak, 2017 | 18:13

Real Madrid’in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez kimdir?



Zürih’te düzenlenen FIFA Ödül Töreninde Cristiano Ronaldo’ya eşlik eden Georgina Rodriguez, bir anda dünyanın en çok konuşulan kadınları arasına girdi.

Peki kimdir Georgina Rodriguez?

İspanya’nın Jaca şehrinde dünyaya gelen Georgina Rodriguez, 21 yaşında. Dans eğitimleri alan Georgina Rodriguez, daha sonra İngilizce öğrenmek için İngiltere’nin yolunu tutmuş. İngiltere dönüşü Madrid’e taşınıp Gucci mağazasında çalışmaya başlayan Georgina Rodriguez, Ronaldo ile Dolce & Gabbana firmasının düzenlediği bir etkinlikte tanışmış.

İkilinin arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüş. İspanyol güzel ve Ronaldo ilk kez geçtiğimiz aylarda Paris’te görüntülenmişti. Disneyland gezisi yaparken görüntülenen Ronaldo ve sevgilisinin romantik anları kameralara yansımıştı.