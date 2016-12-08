Rus Barbie Valeriya Lukyanova Güzellik Sırlarını Anlattı

08 Aralık, 2016 | 10:49

Rus Barbie olarak bilinen Valeriya Lukyanova, güzellik sırlarına ve yaşamına dair ayrıntıları paylaştı.

Yaklaşık 60 yıldır güzelliğin sembolü olarak nitelendirilen oyuncak bebek Barbie’ye benzerliği ile dikkat çeken Valeriya Lukyanova, bu şekilde yaşamanın nasıl olduğunu ve güzellik sırlarını Sputnik’e anlattı.

Barbie lakabının katıldığı bir fotoğraf çekiminin ardından üzerine yapıştığını, aslında bu şekilde anılmaktan pek de hoşlanmadığını söyleyen Valeriya Lukyanova, göğüsleri dışında vücudunun hiçbir yeri için estetik operasyon geçirmediğini ve gözleri için de yalnızca büyütücü lens kullandığını belirtiyor.

Bugüne kadar birçok farklı tarz denediğini anlatan Valeriya, “Uzay tarzının yanı sıra Amazon savaşçısı kız tarzı da bana en yakın olanlardan. Amazon savaşçısı olmak için her gün spor yapıp kaslarımı şişiriyordum. Her ne kadar bir oyuncak bebek için fazla kaslı olsam da insanlar beni Barbie’ye benzetiyor” ifadelerini kullandı.

Popüler olduğu için yaşını açıklamayı tercih etmediğini belirten Lukyanova “Bu yüzden yaşımı açıklamak istemiyorum, ancak yaşımla ilgili saçma dedikodular ortaya atılıyor. Fakat tek söyleyebileceğim henüz 25 yaşımda dahi olmadığım” dedi.