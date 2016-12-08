Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Rus Barbie Valeriya Lukyanova Güzellik Sırlarını Anlattı

08 Aralık, 2016 | 10:49

Rus Barbie Valeriya Lukyanova Güzellik Sırlarını Anlattı

Rus Barbie olarak bilinen Valeriya Lukyanova, güzellik sırlarına ve yaşamına dair ayrıntıları paylaştı.

Yaklaşık 60 yıldır güzelliğin sembolü olarak nitelendirilen oyuncak bebek Barbie’ye benzerliği ile dikkat çeken Valeriya Lukyanova, bu şekilde yaşamanın nasıl olduğunu ve güzellik sırlarını Sputnik’e anlattı.

Rus Barbie olarak bilinen Valeriya Lukyanova, güzellik sırlarına ve yaşamına dair ayrıntıları paylaştı.

Barbie lakabının katıldığı bir fotoğraf çekiminin ardından üzerine yapıştığını, aslında bu şekilde anılmaktan pek de hoşlanmadığını söyleyen Valeriya Lukyanova, göğüsleri dışında vücudunun hiçbir yeri için estetik operasyon geçirmediğini ve gözleri için de yalnızca büyütücü lens kullandığını belirtiyor.

Rus Barbie olarak bilinen Valeriya Lukyanova, güzellik sırlarına ve yaşamına dair ayrıntıları paylaştı.

Bugüne kadar birçok farklı tarz denediğini anlatan Valeriya, “Uzay tarzının yanı sıra Amazon savaşçısı kız tarzı da bana en yakın olanlardan. Amazon savaşçısı olmak için her gün spor yapıp kaslarımı şişiriyordum. Her ne kadar bir oyuncak bebek için fazla kaslı olsam da insanlar beni Barbie’ye benzetiyor” ifadelerini kullandı.

Rus Barbie olarak bilinen Valeriya Lukyanova, güzellik sırlarına ve yaşamına dair ayrıntıları paylaştı.

Popüler olduğu için yaşını açıklamayı tercih etmediğini belirten Lukyanova “Bu yüzden yaşımı açıklamak istemiyorum, ancak yaşımla ilgili saçma dedikodular ortaya atılıyor. Fakat tek söyleyebileceğim henüz 25 yaşımda dahi olmadığım” dedi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
barbie, Valeriya Lukyanova,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.
En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı.
Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Beethoven Akademisi’nin Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleşme Ödülü’ne layık görüldü.
Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl layık görüldüğü Uluslararası Beethoven Ödülü'nü aldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.