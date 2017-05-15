15 Mayıs, 2017 | 09:42

Rusya Devlet Başkanı Putin, bir forma katılmak üzere gittiği Pekin’de piyano başına geçti, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, birçok dünya lideri gibi Kuşak ve Yol Forumu için Çin’in başkenti Pekin’e gitti. Pekin’de liderle ikili görüşme gerçekleştiren Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesi piyano çaldı.

Çin liderinin Pekin’deki rezidansına giden Putin, burada görüşmeyi beklerken gördüğü piyano ile çevredekilere mini bir konser verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin Pekin’de Piyano Başına Geçti – Video