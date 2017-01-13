13 Ocak, 2017 | 10:51

Ünlü şarkıcı Vera Brezhneva, Rusya’nın en güzel kadını seçildi.

Maxim Dergisi, internet üzerinden yaptığı oylamayla Rusya’nın en güzel kadınını seçti. Rusya’da oldukça popüler olan meşhur şarkıcı Vera Brezhneva, listenin ilk sırasına yer aldı.

Ukraynalı Nu Virgos grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo albümlerle devam eden 34 yaşındaki şarkıcı, ‘Rus Kim Kardashian’ olarak anılan Anastasia Kvitko’yu geride bırakarak Rusya’nın en güzel kadını seçildi.