Rusya’nın En Güzel Kızı Belli Oldu

17 Nisan, 2017 | 10:47

Rusya’nın en güzel kızının seçildiği Miss Russia 2017 Güzellik Yarışması yapıldı.

Yarışmaya Sverdlovsk bölgesinden katılan Polina Popova, Rusya’nın En Güzel Kızı Seçildi. 21 yaşındaki Polina Popova, Rusya’yı ‘Miss World’ ve ‘Miss Universe’ yarışmalarında temsil edecek.

Geçtiğimiz yılın en güzel kızı seçilen Miss Russia Yana Dobrobolskaya, birbirinden güzel rakiplerini geride bırakarak tacı takan Polina Popova’yı sosyal medyadan tebrik etti.

Yarışmaya Moskova’dan katılan Kseniya Aleksandrovna ikinci, Başkiriya’dan aday olan Albina Ahtyamova ise üçüncü oldu.