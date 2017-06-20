Sabri’nin Yeni Adresi İbiza

20 Haziran, 2017 | 09:31

Yolanthe Cabau, İbiza’da açtığı mekan için Galatasaray’ın eski yıldızı Sabri Sarıoğlu’ndan destek aldı.

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau, İspanya’nın eğlence adası İbiza’daki yeni mekanlarını açtılar. Xaxa isimli mekanda nargile hizmeti de verecek olan çift, tanıdık bir isimden yardım aldı.

Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu, eski takım arkadaşı Wesley Sneijder ve eşi Yolanthe Cabau’ya destek oldu. Daha önce Balat’ta nargile kafe işleten Sabri, çifte en kaliteli tütünü ve nargileyi nereden temin edecekleri konusunda yardım etti.

Yıldız futbolcunun nargile önerileri sonrası “İbiza’da nargileler Sabri’den” yorumları yapıldı.