12 Nisan, 2017 | 13:49

Safiye Soyman ve Banu Alkan dünyayı gezecek. İlk durak Hindistan.

Daha önce Bülent Ersoy ile Safiye Soyman’ın birlikte hazırlayacağı duyurulan seyahat programının kadrosu değişti. Safiye Soyman’a dünya turunda eşlik edecek isim Banu Alkan oldu.

Bülent Ersoy’un “Ben bir lokomotifim, vagonlar arkamdan gelir ve ancak kadrolarımı oluşturabilirler” açıklamasının ardından programda Ersoy’un yerine Banu Alkan kadroya dahil edildi.

İlk Durak Hindistan

Safiye Soyman ve Banu Alkan’ın dışında üç isimin daha katılacağı seyahat programının çekimleri Mayıs ayında başlayacak. Ekibin ilk durağı ise egzotik doğası, renkli festivalleri, tapınakları ve farklı kültürüyle dünyanın en ilginç ülkesi Hindistan olacak.