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Sahnede İtiraf Etti! Ünlü Şarkıcı Adele Evlendi

07 Mart, 2017 | 11:56

Adele, oğlunun babasıyla evlendi

İngiliz şarkıcı Adele, oğlunun babası ile evlendiğini açıkladı.

Şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Simon Konecki’yle resmen evlendi.

Sahnede İtiraf Etti!

28 yaşındaki başarılı sanatçı, Avutralya’nın Brisbane kentinde verdiği konser sırasında Simon Konecki ile evlendiğini itiraf etti. Uzun süredir birlikte olan çiftin resmen ne zaman nikah masasına oturacakları merak ediliyordu. İkilinin bu birliktelikten 4 yaşında Angelo adında bir oğulları bulunuyor.

Turnelere Ara Verecek

İngiliz şarkıcı, son turnesinin ardından sahnelerden bir süre uzak kalacağını açıklamıştı. Konserlerine 10 yıl ara vermeyi planladığını belirten Adele, bunun oğluyla daha fazla vakit geçirebilmek için olduğunu söylemişti.

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Adele, Konser,

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