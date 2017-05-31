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Şakaydı Film Oluyor

31 Mayıs, 2017 | 15:01
Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Oscarlı aktris Lupita Nyong’o

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Oscarlı aktris Lupita Nyong’o 2014 Paris Moda Haftası

Paris Moda Haftasında çekilen bir fotoğrafla başlayan şakaydı. Şimdi film oluyor.

Barbadoslu şarkıcı Rihanna ve Oscarlı aktris Lupita Nyong’o’nun Paris Moda Haftası’nda 2014 yılında çekilen bu fotoğrafları bir suç filmine konu oldu.

İkilinin yan yana defile izlerken çekilen görüntüsü için “Rihanna bir çete lideri, Lupita ise çetenin akıllı hackerı. Bir soygun filminde gibiler” yorumu yapılmıştı.

Bu yorum senaristlere ilham verdi ve bir Netflix projesi olarak hayat geçirilmek üzere. Rihanna ve Lupita Nyong’o’nun başrollerde yer alacağı filmin yönetmenliğini Ava DuVernay üstlenecek.

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Lupita Nyong'o, Rihanna,

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