Salzburg’da Fazıl Say Konserleri

13 Ocak, 2017 | 11:28

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Avrupa Turnesi kapsamında Salzburg’da iki ayrı konser verecek.

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Avrupa turnesine başlıyor. 13 Ocak Cuma Günü (Bugün) ilk konserini İspanya’nın Valladolid kentinde verecek olan Fazıl Say, Avrupa konserlerine Fransa ve Avusturya’da vereceği konserlerle devam edecek.

İspanya sonrası Avrupa’daki konser turuna Viyana’da devam edecek olan Fazıl Say’ın sonraki durağı Fransa olacak. Fransa’da üç ayrı konserle sevenleriyle buluşacak olan Say, daha sonra Salzburg’a geçecek.

Mozart’ın İzinde Salzburg

Fazıl Say, klasik müziğin dehası Mozart’ın doğduğu şehir Salzburg’da iki ayrı konserle sanatseverlerin karşısına çıkacak. İlk olarak 27 Ocak’ta Salzburg Stiftung Mozarteum’da sahne alacak Fazıl Say, burada solo performans sergileyecek.

Ünlü piyanist, Salzburg’daki ikinci konserinde yine Stiftung Mozarteum’da bu kez Camerata Orkestrası ile sahnede olacak. Bu muhteşem konserin tarihi ise 30 Ocak.