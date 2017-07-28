Sara Sampaio Mykonos Adasında

28 Temmuz, 2017 | 12:23

Brezilyalı model Sara Sampaio, erkek arkadaşıyla birlikte Mykonos adasında tatilde.

Yunanistan’ın dünyaca meşhur adası Mykonos, kendisi kadar ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. moda, spor ve magazin dünyasının ünlüleri, her yıl olduğu gibi yaz tatilini Yunan Adaları Turları ile geçiriyor.

Brezilyalı model Sara Sampaio ve sevgilisi Olivier Ripley de Yunan Adaları tatili yapanlar kervanına girdi. Çiftin Mykonos adasındaki keyifli anları objektiflere yansıdı.

Mykonos ‘ta denizin ve güneşin tadını çıkaran ikili zaman zaman romantik anlar yaşadılar. Birbirlerini öpücük yağmuruna boğan Sara Sampaio ve Olivier Ripley, Mykonos seyahatlerinden oldukça memnun bir görüntü çizdiler.