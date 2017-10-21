Sara Sampaio’dan Çıplak Poz İtirafı

21 Ekim, 2017 | 12:48

Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio, bir derginin kendisine ‘çıplak poz’ baskısı yaptığını açıkladı.

Sara Sampaio, Fransa’da yayınlanan Lui adlı derginin, üstsüz bir pozuna kendi izni olmadan kapağında yer verdiğini açıkladı. Bu duruma sinirlenen ünlü model, hem kendisinin hem de ajansının bu çekimde çıplaklık olmayacağı konusunda anlaştığını ancak durumun aksi yönde sonuçlandığını anlattı.

Geçmişte çıplak pozlar veren 26 yaşındaki model, sürekli olarak “Neden çıplak poz vermek istemiyorsun?” diye sorulduğunu iddia ederek, “Her modelin ve her kadının kendi bedeni ve görüntüsü ile ilgili tercih yapma hakkı olmasını istiyorum. Çekim sırasında bedenimin çıplak görünmesini istemediğim herhangi bir parçasının kameralara yansımaması için elimden geldiğince gayret gösterdim. Çekilen pozları incelerken bir karede kazara göğsümün açıldığını fark ettim. Dergiye bu pozun kullanılmaması gerektiğini söyledim. Bu şartımı kabul eden dergi bana yalan söyledi. O poza kapağında yer verdi” ifadelerini kullandı.

Sara Sampaio, Çıplak poz verme konusundaki ısrarın geçmişte verdiği pozlardan kaynaklandığını da belirtti.

Ünlü model, İnstagram’dan “Tacize uğramak işimin bir parçası olmamalı” başlığıyla yayınladığı açıklamasını, “Bedeniyle barışık olduğunu ve gerektiği zaman çıplak poz da verdiğini ama bu konuda zorlanmayı sevmediğini” belirterek noktaladı.