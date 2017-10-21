Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Sara Sampaio’dan Çıplak Poz İtirafı

21 Ekim, 2017 | 12:48

Victoria’s Secret modeli Sara Sampaio,  bir derginin kendisine ‘çıplak poz’ baskısı yaptığını açıkladı.

Sara Sampaio, Fransa’da yayınlanan Lui adlı derginin, üstsüz bir pozuna kendi izni olmadan kapağında yer verdiğini açıkladı. Bu duruma sinirlenen ünlü model, hem kendisinin hem de ajansının bu çekimde çıplaklık olmayacağı konusunda anlaştığını ancak durumun aksi yönde sonuçlandığını anlattı.

Geçmişte çıplak pozlar veren 26 yaşındaki model,  sürekli olarak “Neden çıplak poz vermek istemiyorsun?” diye sorulduğunu iddia ederek, “Her modelin ve her kadının kendi bedeni ve görüntüsü ile ilgili tercih yapma hakkı olmasını istiyorum. Çekim sırasında bedenimin çıplak görünmesini istemediğim herhangi bir parçasının kameralara yansımaması için elimden geldiğince gayret gösterdim. Çekilen pozları incelerken bir karede kazara göğsümün açıldığını fark ettim. Dergiye bu pozun kullanılmaması gerektiğini söyledim. Bu şartımı kabul eden dergi bana yalan söyledi. O poza kapağında yer verdi” ifadelerini kullandı.

Sara Sampaio, Çıplak poz verme konusundaki ısrarın geçmişte verdiği pozlardan kaynaklandığını da belirtti.

Ünlü model, İnstagram’dan “Tacize uğramak işimin bir parçası olmamalı” başlığıyla yayınladığı açıklamasını, “Bedeniyle barışık olduğunu ve gerektiği zaman çıplak poz da verdiğini ama bu konuda zorlanmayı sevmediğini” belirterek noktaladı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Sara Sampaio, Sara Sampaio Çıplak, Victoria’s Secret,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Elçin Sangu Barış Ardunç Evlendi

Elçin Sangu Barış Ardunç Evlendi

Kiralık Aşk dizisinin birbirine çok yakıştırılan Ömer ve Defne'sini evlendirdiler.
Kıvanç Tatlıtuğ’un Komşuları Bıktı !

Kıvanç Tatlıtuğ’un Komşuları Bıktı !

Kıvanç Tatlıtuğ'un komşuları ünlü çiftten rahatsız oluyor.
Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

Filipinli Dadı Çocuk İçin mi? Mustafa Ceceli Açıkladı

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.
Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

Hollywood’un En Ünlü Eşcinselleri

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.