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Sarp Apak Barselona’da Evlendi

05 Haziran, 2017 | 10:27

Sarp Apak Bengisu Uzunöz ile evlendi

Ünlü oyuncu Sarp Apak, Bengisu Uzunöz’le İspanya’nın Barselona şehrinde evlendi.

Yalan Dünya dizisiyle beğeni toplayan Sarp Apak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturdu.

Sarp Apak Barselona’da Evlendi

Başarılı oyuncu, İspanya’nın tarihi ve mimarisiyle ön plana çıkan Barselona şehrinde evlendi. Barselona’da gerçekleşen sade törene çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

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