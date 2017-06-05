Sarp Apak Barselona’da Evlendi
05 Haziran, 2017 | 10:27
Ünlü oyuncu Sarp Apak, Bengisu Uzunöz’le İspanya’nın Barselona şehrinde evlendi.
Yalan Dünya dizisiyle beğeni toplayan Sarp Apak, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Bengisu Uzunöz ile nikah masasına oturdu.
Başarılı oyuncu, İspanya’nın tarihi ve mimarisiyle ön plana çıkan Barselona şehrinde evlendi. Barselona’da gerçekleşen sade törene çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
barselona, İspanya, Sarp Apak,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ