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Seçkin Piriler Tazminat Davası Açmak İstiyor

16 Kasım, 2017 | 16:02

Lifetime TV’nin magazin programı “Laf Bende Kalmasın” sunucularından Seçkin Piriler, eski eşiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Seçkin Piriler eski eşi Kaan Tangöze’nin kendisini aldattığı sevgilisi Kıvılcım Ural’a tazminat davası açmak istediğini söyledi. Piriler’in aldatılma ve biten evliliği ile ilgili açıklamaları sırasında duygulanan programın diğer sunucusu Yeşim Salkım gözyaşlarına hakim olamadı.

Seçkin Piriler: “ Kaan beni aldattıktan sonra yaşam benim için durdu. Ne yazı ne kışı yaşayamadım. Ama onlar mutlu mesut bir şekilde hayatlarına devam ettiler. Kıvılcım’a tazminat davası açacağım.” dedi.

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Kaan Tangöze, Kıvılcım Ural, Laf Bende Kalmasın, Seçkin Piriler, Yeşim Salkım,

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