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Seda Bakan Ve Eşi Dubai’de!

28 Şubat, 2017 | 08:25

Seda Bakan Ve Eşi Dubai’de!

Ünlü oyuncu Seda Bakan ve eşi Ali Erel Dubai’de tatil yaptı.

Rol aldığı Bana Sevmeyi Anlat isimli dizinin final yapmasıyla boşa çıkan oyuncu Seda Bakan, yoğun geçen iş günlerinin stresini Dubai’de attı.

2 buçuk yıldır evli olduğu eşi Ali Erel ile Dubai tatiline çıkan Seda Bakan, burada deniz ve güneşin tadını çıkarırken Dubai tatillerinden kareler paylaşmayı da ihmal etmediler.

Dubai Cazibe Merkezi

Ortadoğu’nun incisi Dubai, gerek deniz, kum, güneş tatili gerekse alışveriş olanaklarıyla dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden. Çölde safari turları, kültürel geziler, çeşitli su sporları, ünlü markaların mağazaları ve dünyanın en şık restoranları Dubai’nin her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmesinin en büyük nedenleri.

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Dubai, Seda Bakan,

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