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Sedat Doğan’dan Haber Var

18 Ekim, 2017 | 15:10

Türkiye’de hakkında nitelikli dolandırıcılıktan dava açılan ve yaşamını Brezilya’da sürdürme kararı alan Sedat Doğan’dan yeni haber var.

Türkiye’de aralarında ünlülerin de olduğu kişileri dolandırdığı iddia edilen ve hakkında suç şikayetler bulunan Sedat Doğan, Brezilya’da hırsızlık yaparken görüntülenmişti.

Sedat Doğan, artık Türkiye’ye dönmek istediğini söyledi.

Brezilya’da sokaklarda yaşayan ünlü isme Duymayan Kalmasın ekibi ulaştı. Doğan yaptığı açıklamada: ‘Lütfen bana annem ve ya her hangi birileri uçak bileti gönderin. Artık buradan kurtulmak İstanbul’a evime dönmek istiyorum.’ dedi.

Geçtiğimiz günlerde Duymayan Kalmasın programına bağlanan Sedat Doğan’ın annesi ‘Sedat’a 7 ayda 100 bin TL’ye yakın para gönderdik. Elimizde ne var ne yok sattık. Son bir kaç aydır para gönderemiyorduk, uyuşturucu kullanmak için hırsızlık yaptı.Babası hastanede, biz perişan haldeyiz. Artık Sedat’ın şansı bitti. 4 kez uçak bileti aldık ama gelmedi. Artık bilet alacak durumumuz yok’ açıklamasını yapmıştı.

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Brezilya, Sedat Doğan,

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