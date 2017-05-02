Selda Bağcan Eserleri Dünyaya Açılıyor

02 Mayıs, 2017 | 13:30

Universal Music Publishing Group, Selda Bağcan ile dünya çapında edisyon anlaşması imzaladı.

Türk müzik tarihinin usta yorumcularından Selda Bağcan, eserleriyle tüm dünyaya açılıyor.

46 yıllık sanat hayatı boyunca birçok albüm ve konsere imza atan Selda Bağcan, Universal Music Publishing Group ile anlaşma sağladı. Anlaşma gereği bundan böyle Bağcan’ın eserleri tek yetkili olarak Universal Music Publishing Group tarafından temsil edilecek.

Son yıllarda global ilginin arttığı Selda Bağcan, yıl içerisinde Avrupa’nın en önemli şehirlerinde verdiği konserlerin yanında ABD ve Avustralya gibi ülkelerde de hayranlarıyla buluştu.