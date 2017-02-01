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Selena Gomez Venedik’te

01 Şubat, 2017 | 13:35

Selena Gomez Venedik

Selena Gomez ve kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi The Weeknd ile Venedik’te görüntülendi.

Avrupa’nın en romantik şehirlerinden Venedik, ünlü aşıkları ağırlamaya devam ediyor. Kanalları ve gondol turlarıyla ünlü Venedik kentinin son konukları, Selena Gomez ve sevgilisi Abel Tesfaye (Sahne adıyla The Weeknd) idi.

İlk Durak Floransa

İtalya tatilleri sırasında önceki gün tarihi İtalyan şehri Floransa’da romantik bir akşam yemeği yerken görüntülenen aşıklar, Floransa müzelerini de gezmeyi ihmal etmedi.

Selena Gomez Venedik

Venedik Turu Olmazsa Olmazlardan

Çiftin bir sonraki durağı İtalya’nın olmazsa olmazlarından Venedik oldu. Venedik ‘in tarihi sokaklarında gezen ve gondol turlarına katılan çift, botla Venedik kanallarında dolaştı. İkilinin başkent Roma’yı  da ziyaret etmesi bekleniyor.

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İtalya, Selana Gomez, Venedik,

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