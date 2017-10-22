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Sendikadan Murat Boz’a Jet Yanıt

22 Ekim, 2017 | 22:42

Murat Boz’un “Müzisyenler, vokalistler, dansçılar serbest meslek erbabıdır” sözlerine, Oyuncular Sendikası’ndan jet yanıt geldi.

Dansçılarını sigortasız çalıştırdığı iddiasıyla adına dava açılan Murat Boz, sosyal medyadan bir savunma yazmıştı.

“Müzisyenler, vokalistler, dansçılar serbest meslek erbabıdır. Verdikleri hizmet karşılığı haklarını alır ve sektörde sadece bir kişiyle değil çoğunlukla bir çok kişiye çalışırlar. Dolayısıyla vergilerini ve sigortalarını kendileri ödemelidir.” şeklinde açıklama yapan Boz’a Demet Akbağ’ın başkanı olduğu Oyuncular Sendikası’ndan yanıt gecikmedi.

“Çalışma biçimi, çalışma saatleri, çalışma koşulları bir işveren tarafından belirlenen, belli bir ücret karşılığı emir ve talimat altında iş gören herkes işçidir.” diyen Sendika’nın kamuoyu açıklaması;

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Dansçı, Murat Boz, Oyuncular Sendikası, Sanatçıların Sigortalılığı, Sendika, Sigorta,

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