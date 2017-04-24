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Şener Şen Emlak Zengini Çıktı

24 Nisan, 2017 | 11:12

Şener Şen Emlak Zengini Çıktı

Usta oyuncu Şener Şen, emlak zengini çıktı. Arazisine 19 villalık havuzlu site yapılıyor.

Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen, Muğla Palamutbükü’nden 10 dönüm arazi satın aldı. Turizmin gözde merkezlerinden olan Palamutbükü’ndeki denize sıfır arazide, 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.

Şener Şen Emlak Zengini Çıktı

Oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran Şener Şen’in Palamutbükü’ndeki arazinin yanında Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi’nde iki binası, Etiler’de ise lüks bir dairesi bulunuyor.

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Emlak, Şener Şen,

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